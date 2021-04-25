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“الأعلى للدولة” يقبل ترشُّح الصديق الصور لمنصب النائب العام

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صوّت المجلس الأعلى للدولة، الأحد، بالأغلبية على قبول ترشُّح الصديق الصور، لمنصب النائب العام، وذلك بعد أيام من اعتماد مجلس النواب هذا الترشّح.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة خالد المشري، في مقر المجلس بطرابلس، وناقشت الجلسة آخر التطورات السياسية في البلاد.

وتم خلال الجلسة تشكيل لجنة من الدوائر الانتخابية الـ13؛ لقبول الترشُّح لشاغلي المناصب السيادية الموكل للمجلس تسميتها، حسب التفاهمات السابقة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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