افتتاح خط بحري بين ليبيا وتونس.. قريبا

أعلن مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، الأحد، أنه سيتم قريبا افتتاح خط بحري بين ليبيا وتونس.

وأكد المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة، خلال لقاء مع وزير النقل التونسي معز شقشوق، انتهاء العمل بمشروع المحطة البحرية مصراتة ورغبة الجانب الليبي في فتح خط بحري لنقل المسافرين والسيارات يربط بين ميناء مصراتة وميناء صفاقس وميناء حلق الوادي، وذلك بعد إتمام الإجراءات والترتيبات اللازمة من الجانب التونسي.

ووفق بيان للمجلس، فقد عبّر بوقرة عن استعداد مجموعة من رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للعمل على تطوير العلاقات التجارية التونسية الليبية وتفعيل المشاريع الاستثمارية المشتركة.

من جانبه، أكد شقشوق استعداد وزارة النقل التونسية لتسهيل فتح هذا الخط بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح الديوانة التونسية المعنية بحركة المسافرين مع الإشارة إلى أنه يمكن الشروع في تسيير هذا الخط إلى ميناء حلق الوادي وميناء جرجيس في مرحلة أولى ثم ميناء صفاقس بعد تهيئة المرافق التي تتطلبها الحركة في هذا الميناء.

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