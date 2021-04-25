“الحصادي” يطالب حكومة الوحدة الوطنية بتنظيم زيارة لدرنة

طالب منصور الحصادي عضو المجلس الاستشاري الدولة وعضو الإخوان المسلمين، حكومة الوحدة الوطنية بزيارة مدينة درنة ودعمها ماديا ومعنويا واستكمال المشاريع المتوقفة بها.

وقال الحصادي في تغريدة له على حسابه في “تويتر”:” فى والوقت الذى نتمنى التوفيق لحكومة الوحدة الوطنية في اجتماعها بنغازي، ندعو الحكومة لزيارة مدينة درنة ماديا ومعنويا وحل بعض المختنقات، منها استكمال المشاريع المتوقفة ومنها مستشفى الوحدة ، وإعادة إعمارالمدينة القديمة وحي المغار، وصيانة الميناء، ومشكلة المياه والقمامة، وانتخابات البلدية.

ومن المقرر أن يجري رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، غدا الاثنين زيارة لبنغازي مع وزراء الحكومة، بحسب ما صرح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة.

وأضاف حمودة في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، الدبيبة سيزور المناطق المتضررة من الحرب ببنغازي وسيعقد اجتماعا لحكومته بالمدينة.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، عقد اجتماعا موسعا ضم كلا من وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام، وعددا من رؤساء المجالس المحلية بالبلدية.

وناقش الاجتماع الذي عقد الجمعة، ملف مهجري ونازحي مدينة بنغازي من النواحي المتعلقة بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم، والنظر في الجوانب المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة جراء الحرب على الإرهاب.