ليبيا الان

باحث سياسي: الحملة الشرسة التي تتعرض لها المنقوش تمت بإيعاز من أنقرة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد الباحث السياسي محمد قشوط أن دفاع الإخوان عن تواجد الأتراك في البلاد كشف تبعيتهم لهم، مردفًا أنهم سيخرجون سواء بالحرب أو السلم، لكن لن تنسى الأجيال المقبلة موقف التنظيم.

قشوط أوضح وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الحملة الشرسة التي تتعرض لها وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش هي خطوة استباقية، من المحتمل أنها بإيعاز من أنقرة؛ لتثبيت وجودها أو تهديد بنسف مخرجات عملية برلين وجنيف، والعودة للحرب، لأن الشرط الأساسي الذي من أجله أقيم الحوار، وعلى أساسه سيتم عقد الانتخابات العامة المقبلة، هو خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وأشاد بموقف لجنة الخارجية التابعة لمجلس النواب، التي أصدرت بيانًا يؤيد تصريحات المنقوش، واصفا إياه بـ”المتزن والصريح” في عباراته، والذي يستنكر محاولات التهجم على الوزيرة.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تعودنا على غباوة الخرفان ولكن فى النهاية يهزموا شر هزينة ويخسروا كل شئ فالان عرف اردوغان ان كلابه فى تركيا لاوزن شعبى لها فى ليبيا وتستقوى بالاختلال ولكن فى النهاية تنتصر ارادة الشعب على اى كلب منهم كما حدث فى مصر والسودان ويحدث الان فى ليبيا وغدا فى تونس من ضعف للخوان والان يولو مثل النسوان بعد سقوط مرشحيهم فى حوار تونس باشاغا وجويلى ووجود حكومة وطنية خارج سيطرتهم كما ان المراكز السيادية تفلت من بين ايديهم مع فشل سفيه تركيا المشرى فى وقف المسيرة نحو انتخابات تسقط الخوان

    رد