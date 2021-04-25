من مصراتة غربا حتى سرت شرقا.. الحداد يكلف كتيبة حطين بفتح وتأمين الطريق الساحلي

أخبار ليبيا 24

كلف الفريق أول ركن، محمد الحداد، اليوم الأحد، كتيبة حطين التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بفتح وتأمين الطريق الساحلي من مدينة مصراتة غربا وحتى مدينة سرت شرقا.

ومنح القرار رقم (147) لسنة 2021 تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، بموجب مادته الثانية كتيبة حطين كامل الصلاحيات في سبيل ضبط الأمن بالطريق الساحلي والأهداف الحيوية الواقعة في نطاق التكليف والرد بقوة على كل من يسعى إلى نشر الفوضى ويرفض الأمر الأوامر وعدم التقيد بالتعليمات.

وفي مداته الثالثة ألزم القرار الكتيبة المكلفة بفتح وتأمين الطريق الساحلي بإحالة كشف أسبوعي بنقاط التمركز المحددة والتحركات إلى إدارة العمليات، في حين شددت المادة الرابعة على أنه يمنع منعا باتا عبور أي قوة عسكرية بدون كتاب رسمي صادر من رئاسة الأركان العامة مع تسهيل الأمور للمكلفين من قبل رئاسة الأركان العامة وعدم التدخل بعملهم أو تفتيشهم لما قد تقتضيه تكليفاتهم بمهمات سرية.