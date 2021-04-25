إحالة قيمة “هدية رمضان” لحسابات 100 ألف أسرة بالمصارف

أخبار ليبيا 24

أحالت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، القيم المالية المخصصة لهدية شهر رمضان إلى حسابات ما يقرب من 100 ألف أسرة مستهدفة بمبادرة أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية بالمصارف التجارية.

وفي بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك أكدت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أن العمل جاري على استكمال بقية الأسر المستهدفة بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومتابعة رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وكانت قد أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في أواخر مارس الماضي، مبادرة “هدية رمضان” بهدف إعانة 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتبلغ القيمة المالية للمبادرة حوالي 100 مليون دينار، وتساهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهيئة صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.