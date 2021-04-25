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انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية جنزور

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت أمس حملة التطعيمات في سبعة مراكز في البلدية، ومنحت الأولوية للفئات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين تم إبلاغهم برسائل نصية وفقا لمنظومة تسجيل المواطنين، التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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