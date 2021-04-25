انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية جنزور

انطلقت أمس حملة التطعيمات في سبعة مراكز في البلدية، ومنحت الأولوية للفئات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين تم إبلاغهم برسائل نصية وفقا لمنظومة تسجيل المواطنين، التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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