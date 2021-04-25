برلمانية مصرية: “القاهرة” مساهم رئيسي في إعمار ليبيا

أكدت عضو مجلس النواب المصري، جيهان بيومي، أن “مصر ستكون مساهماً رئيسياً، في إعمار ليبيا”؛ مردفة “لأن الأسواق الليبية متعطشة حاليا لعمليات الإعمار”.

وقالت «بيومي» في تصريحات صحفية، إن “الليبيين ينظرون إلى مصر كشقيقة داعمة لهم، خاصة أن مساعي القاهرة الدبلوماسية والعسكرية والسياسية هي التي حافظت على وحدة الأراضي الليبية، ونجحت في إبعاد العناصر الإرهابية عن دولة ليبيا”.

وأشارت «بيومي»، إلى أن “زيارة رئيس وزراء مصر إلى ليبيا، جاءت لتقديم كل الدعم الممكن للحكومة الليبية في مشروعات البنية التحتية وعملية إعادة الإعمار”.

ولفتت إلى “ترقب القيادة السياسية المصرية، لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، مع مساعي البدء في إعادة الإعمار فهي الخطوات التي ترعاها مصر وتقدم كل الدعم لقيادة ليبيا الجديدة لإتمام الأمرين معًا”.

وأكملت؛ “ما يدل على أن مصر ستسهم في العملية في كل القطاعات وأبرزها قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والتكنولوجيا والإسكان والطرق والبنية التحتية التي يتميز بها الجانب المصري”.

وأوضحت «بيومي»، أن “الأسواق الليبية بحاجة لإعادة التأهيل، في مجالات الاستثمار والإسكان والبنية التحتية وبناء المرافق والأماكن التي تم تدميرها جراء العمليات الإرهابية”.