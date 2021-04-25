وزارة العدل تدرس مقترحا لإعادة تأهيل النزيلات

بحث اجتماع تقابلي بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الفنية بوزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية، الأحد، المقترح المقدم من منظمة ديهيا للتنمية، والخاص بإعادة تأهيل النزيلات.

وقالت وزارة العدل في بيان، إن المقترح سيسهم في إصلاح النزيلات وإعادة تأهيلهن وإدماجهن بعد انتهاء مدة محكومتيهن.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع جاء في إطار متابعة تنفيذ أنشطة المشروع المشترك للعدل والأمن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وحضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة ونائب رئيس الشرطة القضائية ورئيس وحدة التطوير والتحسين بمكتب الوزير ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل للنساء ورئيس مكتب شؤون المرأة بالجهاز وعبر تقنية الفيديو (كونفرنس) من تونس شاركت مديرة المشروع رفقة أعضاء من قسم سيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم.

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