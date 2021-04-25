ليبيا
أنباء عن عودة وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى طرابلس بعد رفض نزوله في مطار بنينا بمدينة بنغازي.
25 April, 2021
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ليبيا
25 April, 2021
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كان يفترض أستظافتهم في مكان خاص لأن الوزير هو زائر مدينه في بلده وبالتالي هو في حراسه أمنيه من أمن المدينه التي حل بها لكن ان يرفض نزولهم واعره شويه صح هم خليط من مليشيات مارقه لكن الباحث عن تهدئه يمشيها ويغض الطرف حتي لا يفهم موقفه تصعيد للأزمه التي هي لم تهدأ بشكل مقنع مازال فقدان الثقه بين الاطراف الليبيه هو سيد الموقف
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