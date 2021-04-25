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أنباء عن عودة وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى طرابلس بعد رفض نزوله في مطار بنينا بمدينة بنغازي.

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> أنباء عن عودة وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى طرابلس بعد رفض نزوله في مطار بنينا بمدينة بنغازي.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

أنباء عن عودة وفد حكومة الوحدة الوطنية إلى طرابلس بعد رفض نزوله في مطار بنينا بمدينة بنغازي.

25 April, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كان يفترض أستظافتهم في مكان خاص لأن الوزير هو زائر مدينه في بلده وبالتالي هو في حراسه أمنيه من أمن المدينه التي حل بها لكن ان يرفض نزولهم واعره شويه صح هم خليط من مليشيات مارقه لكن الباحث عن تهدئه يمشيها ويغض الطرف حتي لا يفهم موقفه تصعيد للأزمه التي هي لم تهدأ بشكل مقنع مازال فقدان الثقه بين الاطراف الليبيه هو سيد الموقف

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