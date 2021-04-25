صنع الله وبوجواري يبحثان تشغيل مصنع إسفلت بنغازي

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، خلال اجتماع مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، في مقر شركة الخليج العربي للنفط الرئيسي في بنغازي، إعادة “تشغيل مصنع إسفلت بنغازي بالسرعة الممكنة لحاجة المدينة الماسة لهذه المادة الحيوية لصيانة وتعبيد وإنشاء طرق جديدة”.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، إن الاجتماع استعرض البرامج التي تقوم بها المؤسسة ضمن مبدأ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بينما أوضح بوجواري بأنه “يقدّر الظرف الاستثنائي الذي تمر به المؤسسة وشركاتها، والمتمثل في شح الموارد المالية وافتقارها للميزانيات المطلوبة لتسيير أعمال القطاع”، مشيراً إلى أن بلدية بنغازي “على استعداد دائم للتعاون وتقديم الدعم والمساعدة للمؤسسة الوطنية للنفط في أنشطتها بالمدينة”.

وتم التطرق ايضاً للعديد من الاحتياجات الأخرى التي يمكن للمؤسسة أن تسهم في تقديمها، كإنشاء معهد النفط في بنغازي، والمساهمة في تمويل مقترح منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن توفير الأدوية والعلاج لشريحة الأطفال من مرضى الأورام.

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