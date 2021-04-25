ليبيا
الدرسي: إذا لم يكن من اختصاص المنقوش الكلام عن المرتزقة فمن له الحق بالكلام؟
بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
25 April, 2021
دافع وزير الرياضية في النظام السابق مصطفى الدرسي عن تصريحات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش حول ضرورة إخراج المرتزقة الأتراك من الأراضي الليبية، منتقدا بشدة هجوم بعض الأطراف المحسوبة على الإخوان المسلمين.
وتساءل الدرسي في تدوينة بحسابه على فيسبوك، “إذا لم يكن من إختصاص وزيرة الخارجية الكلام عن القوات الأجنبية في بلادها ليبيا ، فمن له الحق بالكلام؟”. مستغربا الهجمة التي تشنها جماعة الإخوان حول الموضوع.
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