دافع وزير الرياضية في النظام السابق مصطفى الدرسي عن تصريحات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش حول ضرورة إخراج المرتزقة الأتراك من الأراضي الليبية، منتقدا بشدة هجوم بعض الأطراف المحسوبة على الإخوان المسلمين.

وتساءل الدرسي في تدوينة بحسابه على فيسبوك، “إذا لم يكن من إختصاص وزيرة الخارجية الكلام عن القوات الأجنبية في بلادها ليبيا ، فمن له الحق بالكلام؟”. مستغربا الهجمة التي تشنها جماعة الإخوان حول الموضوع.

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