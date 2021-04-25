“الغويل” يناقش مع خبراء ببنغازي حلول إعادة إنعاش الاقتصاد الليبي

التقى سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بحكومة الوحدة الوطنية، بعدد من أساتذة وخبراء الاقتصاد بمدينة بنغازي.

وأوضح حساب حكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، في بيان ، أن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، عقد الأحد، بمقر ديوان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعا مع عدد من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجال الاقتصاد.

وأكد البيان، أن الاجتماع ناقش “السبل التي من الممكن تطبيقها لإيجاد حلول لاعادة انعاش الاقتصاد الليبي الذي تعرض للعديد من الانتكاسات نتيجة لانقسام مؤسسات الدولة في السابق ما أدى إلى زيادة في معدلات التضخم وارتفاع للأسعار وهيمنة للسوق الموازي على السوق”.

وأوضح الوزير خلال هذا الاجتماع على ضرورة إيجاد بدائل لتنويع النظم الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني بعيدا عن القطاع النفطي الذي يمثل الشريان الوحيد للموارد في الوقت الحالي.