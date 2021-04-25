أمغيب: التاريخ سيسجل من قاتل الأتراك ومن أجلسهم بغرفة نومه

قال سعيد أمغيب عضو مجلس النواب، إن الأتراك سيخرجون عاجلاً ام اجلاً وسيكتب التاريخ اسماء من قاتلوهم ورفضوا وجودهم بأحرف من نور في صفحات المجد والخلود .

وأضاف في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويسجل التاريخ بالمقابل اسماء من أدخلهم بلادنا و قاتل تحت رايتهم وسبح بحمدهم وأجلسهم غرف نومه ، في صفحات الخزي والعار والخيانة .

وكانت المنقوش قد أدلت بكلمة خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، الجمعة، قائلة إن الحوار قد بدأ مع تركيا لكننا مصممون على انسحابها من ليبيا.

وعلى إثر ذلك، هاجم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، تصريحات المنقوش، زاعما أن التواجد العسكري التركي جاء وفق اتفاقية دولية ليس لحكومة الوحدة الوطنية حق في تعديلها.

كما شنت سميرة العزابي الناطقة باسم حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، هجوما على المنقوش.

واعتبرت العزابي في بيان لها، رصدته “الساعة 24″، أن دعوة المنقوش أمر يثير الاستغراب، زاعمة أن “وزيرة الخارجية لا تدرك أن القوات التركية المتواجدة في ليبيا جاءت دعما للاستقرار وبناءً على اتفاقية رسمية وأنهم ليسوا قوات مرتزقة”.

وردا على ذلك، دعا عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، إلى عدم عرقلة عمل حكومة الوحدة الوطنية، من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”.

كما دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى سحب جميع الدول لقواتها الأجنبية المتواجدة في الأراضي الليبية، مؤكدة أن تصريحات الوزيرة تحظى بتأييد شعبي.

بدورهم، تشارك رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج «#تركيا_تطلع_برا»، بالشكل الذي جعله يغزو موقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن تضامنهم مع مطالبة وزيرة الخارجية بإخراج المرتزقة من ليبيا