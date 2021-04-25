كتلة ‘ليبيون’ ترحب بتعيين الصديق الصور نائبا عاما للدولة

عبرت كتلة ليبيون بالمجلس الأعلى للدولة عن ارتياحها للتوافق الحاصل بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول تعيين الصديق الصور في موقع النائب العام، معتبرة أنها خطوة في إطار توحيد المؤسسات السيادية.

ودعت الكتلة بحسب بلاغ بتوقيع منسقها علي حبيب، “مجلسي الدولة والنواب للارتقاء إلى مستوى التحديات و الاستحقاقات والانتظارات التي يتطلع لها الوطن الليبي”، مطالبة باغتنام هذه الفرصة السانحة بالتوافق حول باقي المناصب السيادية بما يعيد اللحمة والتماسك لمؤسسات الدولة والوطن الليبي”.