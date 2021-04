مصدر لـ218: منع طائرة تُقل حراسات حكومة الوحدة من الهبوط بمطار بنينا

مصدر لـ218: منع طائرة على متنها حراسات حكومة الوحدة الوطنية من الهبوط في مطار بنينا

مصدر لـ218: الطائرة مُنعت من الهبوط في “بنينا” بدعوى أن الحراس لا يملكون تصاريح خاصة مصدر لـ218: حادثة منع هبوط الطائرة في مطار بنينا قد تُلغي زيارة عدة وزراء إلى بنغازي مصدر لـ218: إلغاء زيارة وفد وزاري إلى بنغازي بعد منع طائرة الحراسات من الهبوط في مطار بنينا

