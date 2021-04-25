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مصدر لـ218: منع طائرة تُقل حراسات حكومة الوحدة من الهبوط بمطار بنينا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر لـ218: منع طائرة على متنها حراسات حكومة الوحدة الوطنية من الهبوط في مطار بنينا

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • نحن ما صدقنا أن سمح أردوغان للموالي للأخوان وتركيا اامدعو دبيبه بزيارة بنغازي حتي يتم إلغاء الزياره فهل تراجع اردوغان في السماح لرجل تركيا في حكومة الوحله الطينيه التي يرأسها دبيبه أن منع من ليس لديهم تسريحات من الزول لا يمكن ان يؤجل الأجتماع

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