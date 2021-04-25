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المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة: تأجيل اجتماع الحكومة المقرر غدا الاثنين في بنغازي إلى موعد لاحق

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة: تأجيل اجتماع الحكومة المقرر غدا الاثنين في بنغازي إلى موعد لاحق<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة: تأجيل اجتماع الحكومة المقرر غدا الاثنين في بنغازي إلى موعد لاحق

25 April, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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