<br /> المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة: تأجيل اجتماع الحكومة المقرر غدا الاثنين في بنغازي إلى موعد لاحق<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة: تأجيل اجتماع الحكومة المقرر غدا الاثنين في بنغازي إلى موعد لاحق 25 April, 2021 رابط مختصر



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