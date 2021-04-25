تأجيل اجتماع حكومة الوحدة الوطنية المقرر عقده ببنغازي

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي غداً الاثنين.

وقال «حمودة» في بيان، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تعلن عن “تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي غداً الاثنين”.

وتابع البيان؛ “على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن”.

وكان «حمودة» قد صرح في وقت سابق أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيجري الاثنين زيارة لبنغازي مع وزراء الحكومة، وأنه سيزور المناطق المتضررة من الحرب في المدينة ببنغازي وسيعقد اجتماعا لحكومته بالمدينة.

وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، اجتماعا موسعا ضم كلا من وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام، وعددا من رؤساء المجالس المحلية بالبلدية.

وناقش الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضية، ملف مهجري ونازحي مدينة بنغازي من النواحي المتعلقة بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم، والنظر في الجوانب المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة جراء الحرب على الإرهاب.

وأكد القطراني خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي، أنه سيتم دراسة هذه الاحتياجات مع الجهات المعنية واعتبارها على رأس أولوياتها سعيا من الحكومة لإعادة الحياة بالمناطق المتضررة والمدمرة تدريجيا وفق خطة موحدة بمشاركة كافة القطاعات.

بدوره، أفاد وزير الإسكان والتعمير ان الحكومة تسعى جاهدة لإعادة إعمار كافة المناطق المتضررة جراء الحرب، وأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع .

وأوضح وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أن الوزارة بصدد افتتاح مجموعة من المكاتب للاطلاع على المشاكل والاستجابة لما يعانيه المهجرون والنازحون.