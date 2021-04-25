وزيرة العدل تبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ملفي الهجرة و تطوير الوزارة

استقبلت وزيرة العدل “حليمة إبراهيم عبد الرحمن” بمكتبها بديوان الوزارة ، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي (اليوبام) “ناتلينا تشيا” والوفد المرافق لها بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، أشادت الوزيرة بجهود البعثة في تطوير قدرات منظومة العدالة والأجهزة المساعدة لها، استنادا لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العدل وبعثة الإتحاد الأوروبي اليوبام سنة 2018م والتي ساهمت في إشراك أعضاء الجهاز القضائي في البرامج والأنشطة التي تنفذها البعثة والآليات الأوروبية الأخرى.

وأكدت الوزيرة حرصها على استمرار هذا التعاون من خلال الاستجابة لأولويات الوزارة وفق متطلبات المرحلة الحالية وبما يؤكد ويرسخ مفهوم ولاية القضاء الليبي على أراضيه كجزء من السيادة الوطنية.

ونوهت الوزيرة إلى متطلبات المرحلة الحالية و احتياجاتها فيما يتعلق بملف إدارة الهجرة غير الشرعية وفق الرؤية الوطنية التي تعمل حكومة الوحدة الوطنية على صياغتها، و إعداد كوادر وطنية من قضاة وموظفي لمرحلة الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021م .

من جهتها، أشادت رئيسة البعثة بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارة العدل والبعثة وقدمت لمحة عن الأنشطة التي تم تنفيذها لصالح الوزارة والجهات التابعة لها، كما أكدت على استعداد البعثة لتنفيذ أية أنشطة وبرامج ومشاريع تلبي احتياجات الوزارة والجهاز القضائي في ليبيا.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد مزيداً من اللقاءات والاجتماعات لصياغة حزمة من الأنشطة والبرامج وفق أولويات الوزارة.