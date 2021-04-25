تواصل المعرض الأول للفنون التشكيلية والمقتنيات الشعبية بدرنة

في درنة التي تتواصل فيها فعاليات المعرض الأول للفنون التشكيلية والمقتنيات الشعبية والحلويات ونباتات الزينة، والتي تقام بإشراف ورعاية مدرسة أوائل درنة.

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