تواصل المعرض الأول للفنون التشكيلية والمقتنيات الشعبية بدرنة

في درنة التي تتواصل فيها فعاليات المعرض الأول للفنون التشكيلية والمقتنيات الشعبية والحلويات ونباتات الزينة، والتي تقام بإشراف ورعاية مدرسة أوائل درنة.
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قناة ليبيا
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