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تواصل المعرض الأول للفنون التشكيلية والمقتنيات الشعبية بدرنة

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

في درنة التي تتواصل فيها فعاليات المعرض الأول للفنون التشكيلية والمقتنيات الشعبية والحلويات ونباتات الزينة، والتي تقام بإشراف ورعاية مدرسة أوائل درنة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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