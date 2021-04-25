العامة للكهرباء: سرقة 2500 متر أسلاك أدي إلى انقطاع التغذية بـ 3 محولات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن فقدان التغذية بمحولين في دائرة السواني وأحد المحولات في الحي الصناعي بعدما قام مجموعة بالاعتداء على خط بن عزيزة وسرقة أسلاك الكهرباء بمسافة 900 متر ما أدى إلى فقدان التغذية على أحد المحولات بدائرة توزيع الحي الصناعي ، كما تم الاعتداء على خط زويليمة وسرقة أسلاك الكهرباء بمسافة 1500 متر ما أدى إلى فقدان التغذية على نحو محولين بدائرة توزيع السواني .

وقالت الشركة في إيجاز صحفي، تتواصل عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية التي تنعكس بدورها على شبكة التوزيع وتزيد من معاناة المواطنين ، حيث قامت الأحد، مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على خط بن عزيزة وسرقة أسلاك الكهرباء بمسافة 900 متر ما أدى إلى فقدان التغذية على أحد المحولات بدائرة توزيع الحي الصناعي ، كما تم الاعتداء على خط زويليمة وسرقة أسلاك الكهرباء بمسافة 1500 متر ما أدى إلى فقدان التغذية على نحو محولين بدائرة توزيع السواني .