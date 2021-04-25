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مبادرات للإفطار الجماعي في مدينة سبها

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

في سبها تشهد عدة شوارع وأحياء بالمدينة، مبادرات للإفطار الجماعي في الشارع، والتي يجتمع فيها سكان كل حي في أحد أيام الشهر الفضيل لتناول الإفطار جميعا، وهي مبادرة تلقى ترحيبا من سكان سبها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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