مبادرات للإفطار الجماعي في مدينة سبها

في سبها تشهد عدة شوارع وأحياء بالمدينة، مبادرات للإفطار الجماعي في الشارع، والتي يجتمع فيها سكان كل حي في أحد أيام الشهر الفضيل لتناول الإفطار جميعا، وهي مبادرة تلقى ترحيبا من سكان سبها.

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