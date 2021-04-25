بالصور: المثرودة أكلة شعبية من الشرق الليبي

“المثرودة” هي أكلة شعبية معروفة في شرق ليبيا، واسمها سم مشتق من الثريد وهو نوع من الأكلات العربية قديما، حيث تعرف في مصر بـ”الفتّة” وفي العراق ودول الخليج العربي وغرب ليبيا بـ “الفتات” وتعرف في تونس والمغرب بـ”الرفيسة” وفي الجزائر بـ”سم الشخشوخة”، وتعتمد المثرودة في تحضيرها على تقطيع (ثرد) الخضروات أو الخبز (أو كلاهما) إلى قطع صغيرة الحجم في صحن عميق وغمسها بمرقة اللحم، وعادة ما يستخدم خبز الرقاق في هذه الأكلة.

وتعد المثرودة الوجبة الأساسية في “الزرادي” أو رحلات الرجال إلى الصحراء أو المناطق الجبلية والمخيمات في معظم مناطق شرق ليبيا، باستثناء سكان بنغازي الذين تعارفوا على تقديم المثرودة من قبل أهل العروس لأهل العريس عند دفع المهر و كذلك تقدم كوجبة إفطار لأهل العريس عند احضار ما يعرف بالسياق لأهل العروس عادة يكون قبل يوم الحنة.

عرفت هذه الأكلة بتقديمها في موسم جز الأغنام أو ما يعرف بـ”الجلامة” حيث تقدم لمن يقومون بجز الأغنام لما تحتويه من سعرات حرارية عالية تساعدهم على العمل.

وتحضر بخبز يخبز في التنور أو يخبز في الفرن ويكون رفيعا يقطع ثم يخلط معه الحليب والسكر والسمن ويقدم معه التمر مقسوم لنصفين والعسل والبيض المطبوخ. ويشرب معه اللبن، وقد تحضر بمرق اللحم والسمن ومعه الحليب ويقدم معه البيض اللحم ويشرب معه اللبن.

ورغم تميز المثرودة ببساطة التحضير لكن قليل من يتقنها، فأول خطوة لتحضير المثرودة هي رمي الفطاطيح، حيث يتم تجهيز عجينة من الدقيق والماء والملح، وتقسم وتفرد على شكل دائري ثم يتم طهيها على الطاوة مسبقا “الطاوة عبارة عن قطعة مسطحة من المعدن توضع على مسافة من النار”.

أما اليوم فصارت المثرودة تطهى على الغاز العادي، فبعد أن تنضج الفطاطيح يتم تقطيعها باليد إلى قطع صغيرة تسمى “الفتّ” ثم يتم ترطيبها بسكب كمية كافية من الحليب الدافئ والزبدة الحيوانية المذابة على النار وتضاف إليها كمية وفيرة من التمر، بعد نزع نواته وتقسيم كل تمرة إلى نصفين، ثم تقدم ساخنة مع اللبن، مع ملاحظة الإضافات البسيطة التي تختلف من مدينة لأخرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر يضاف إليها البيض المسلوق عند سكان مدينة درنة ويقدم بجانبها اللحم المطبوخ.

ويحذر خبراء الأغذية في ليبيا من يعانون أمراض السكري والقلب والسمنة من الإفراط في تناول المثرودة وينصحون بالابتعاد عنها، لما تحتويه على سعرات حرارية عالية حيث أن مكوناتها الأساسية تتمثل في الدقيق الأبيض والدهون والسكريات ما يجعل محتواها الفيتاميني والمعدني منخفضاً نسبة لكمية الطاقة التي تزود الجسم بها.