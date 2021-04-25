تأجيل اجتماع لجنة “5+5” في سرت

علمت “218” أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” المقرر عقده في سرت الاحد، تأجّل بسبب تأخر وصول وفدي اللجنة.

وأكد مراسل “218” في مدينة سرت أن وفد اللجنة القادم من المنطقة الغربية سيصل صباح الثلاثاء إلى المدينة لعقد الاجتماع مع وفد المنطقة الشرقية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف يوم 23 أكتوبر عام 2020 .

وستبحث اللجنة تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلية بين سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وبنود أخرى تم الاتفاق بشأنها في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سرت خلال الشهر الماضي.

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