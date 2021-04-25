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جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

في بني وليد نظم الصالون الثقافي والاجتماعي بمقر مؤسسة المنارة، جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي يصادف الثالث والعشرين من كل عام.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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