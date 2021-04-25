وزارة التعليم العالي تطالب الجامعات بحصر الطلبة الأوائل المعيدين لتعديل  درجاتهم العلمية

أصدرت إدارة الملحقيات وشؤون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا ﺑﺸﺄﻥ مطالبة الجامعات الليبية بحصر أسماء ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺪﻳﻦ فقط ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﻳﻔﺎﺩ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭ مطالبتهم بإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ لإدارة ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﺎﺕ وشؤون الموفدين ، ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻳﻔﺎﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ إل ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .

ووجه مدير إدارة الملحقيات وشؤون الوافدين محمد عمر بن غلبون خطابا لمديري إدارات الدراسات العليا والتدريبات بالجامعة، قال خلالها فى إطار العمل على تسوية أوضاع المتحصلين على قرارات إيفاد سابقة من المعيدين الأوائل بالجامعات والمعاهد العليا بمؤسسات التعليم العالي ولما وردنا من استفسارات حول أوضاع من حصلوا على الماجستير بداخل ليبيا وتم تعديل أوضاعهم الوظيفية فى مؤسساتهم عليه يؤمل منكم حصر وإعداد كشوفات باسماء الطلبة المستهدفين بتغير درجاتهم العلمية وإحالتها إلى إدارة الملحقيات ليتم تعديل الدرجات العلمية ويستثنى من ذلك الطلبة الذين قاموا بتغير قرارات ايفادهم من الخارج إلى الداخل