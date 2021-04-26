طقس ليبيا: التوقعات الجوية ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 26 ابريل ( خريطة )

توقعت تقارير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 24 ابريل 2021 ان تكون الاجواء صيفية ساخنة على مناطق الشمال الغربي والوسط والجنوب ومعتدلة على مناطق الشمال الشرقي.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية..:

مناطق الشمال الغربي:

أجواء صيفية ساخنة متوقعة نهار اليوم الاثنين على معظم المناطق وخاصة مناطق سهل الجفارة مع سماء صافية إلى غائمة جزئيا بسحب عالية الإرتفاع على بعض المناطق .

والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة وخاصة على المرتفعات الجبلية مع هبات قوية متوقعة خلال ساعات المساء بحيث قد تتخطى حاجز 60 كم/س على بعض المناطق مما تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار أحيانا .

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترات الظهيرة تتراوح مابين ( 27°_ 39°) وتسجل إرتفاع ملحوظ يوم الثلاثاء على أغلب المناطق .

مناطق الشمال الشرقي:

طقس معتدل إلى دافئ متوقع نهار اليوم على معظم المناطق وخاصة على مرتفعات الجبل الأخضر حيث تسود أجواء معتدلة ومستقرة مع سماء صافية أغلب فترات النهار .

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام ، قد تنشط بشكل نسبي على أقصى الساحل الشرقي مع هبات لا تتجاوز 50 كم/س على هذه المناطق .

ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها خلال فترة الظهيرة تتراوح مابين ( 17°_ 27°) وتسجل إرتفاع تدريجي بداية من يوم الثلاثاء .

مناطق الوسط والجنوب:

أجواء صيفية ساخنة منتظرة نهار الاثنين على أغلب مناطق الجنوب الغربي وأقصى الجنوب ، في حين تكون الاجواء دافئة على باقي المناطق مع سماء صافية إلى غائمة جزئيا على بعض المناطق .

وإحتمال سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة على أقصى الجنوب الغربي نواحي غات والعوينات خلال ساعات النهار مع فرصة بسيطة لتشكل سحب رعدية على هذه المناطق .

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية على مناطق الجنوب الشرقي وبعض المناطق الوسطى معتدلة السرعة عموما ، في حين تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على مناطق الجنوب الغربي معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق .

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترات الظهيرة تتراوح مابين ( 29°_ 39°) وتسجل إرتفاع ملحوظ خلال الأيام القادمة .

حالة البحر

خفيف الموج إلى مضطرب نسبيا على طول الساحل ، وإرتفاع الامواج يتراوح مابين 0.9 _ 1.8 متر، والرؤية جيدة على كافة الساحل ، ودرجة حرارة سطح البحر تصل إلى 17° مئوية .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي