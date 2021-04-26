البرغثي: “الدبيبة” سيناقش مع “حفتر” كيفية توحيد الجيش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد السفير الليبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية محمد البرغثي، أن لقاء رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر غدًا في مدينة بنغازي، سيكون مقتصرًا على كيفية توحيد الجيش، حتى تتمكن الحكومة من تخصيص ميزانية وزارة الدفاع.

البرغثي رجح – في تصريح لـ”عربي 21″ – أن يطرح في الاجتماع الوزاري العادي الثالث، الذي سيعقد في المدينة برئاسة الدبيبة، طلبات المواطنين هناك، التي لم تتحقق في عهد الحكومات السابقة، مشيرًا إلى أن “حملة الرفض والتحريض ضد الزيارة مستغربة، خاصة أن هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية ناشئة، وتصريحاتها مقبولة لدى المواطن”.

وتساءل في السياق: لما تشن عليها حملة رافضة لزيارة بنغازي، وهي المدينة التي لم تر اهتماما سابقا ؟

ويجري رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، غدًا الإثنين، زيارته الأولى منذ توليه منصبه، لمدينة بنغازي برفقة وزراء الحكومة جميعهم، وبحسب ما أوضحه الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الدبيبة سيزور المناطق المتضررة من الحرب ببنغازي وسيعقد اجتماعا لحكومته بالمدينة.

وأضاف حمودة في تصريح له، أمس السبت، “سيعقد الدبيبة مع كافة الوزراء جلسة رسمية في مدينة بنغازي للمرة الأولى”، مبيناً أن الوفد الحكومي سيزور عدة مدن ليبية أخرى.

وتابع “أن زيارات الحكومة للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي، وسيكون بحضور الرئيس والوزراء، وهذا الأمر لا يتطلب أي ضغط، وهو أمر طبيعي ولا بد منه”، منوها إلى أن الدبيبة أكد في كثير من المناسبات على ضرورة الذهاب والتنقل والوقوف على الأوضاع في كافة المدن .

هذا، وأوضح خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة عامر، إلى جميع الوزراء ووزراء الدولة ونواب مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث، سيعقد سيكون بديوان مجلس الوزراء ببنغازي على تمام الساعة الواحدة ظهر غد.