الفقية: الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا“رسمية” وأنقذت ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعم عضو مجلس النواب، سليمان الفقيه، أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع تركيا أنقذت ليبيا، مفسرًا التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش بأنها تتحدث عن احترام الاتفاقيات السابقة .

الفقيه ذكر في تصريحات تلفزيونية على قناة “الجزيرة” القطرية، “ما تكلمت عنه المنقوش هو احترام كل الاتفاقيات السابقة، ولعلها تحدثت حتى عن الاتفاقية الليبية الإيطالية في 2008م، فما بالك بالاتفاقية التركية الليبية التي أنقذت الدولة المدنية في ليبيا واستطاعت أن تخلق توازن ورسمت الحدود التي ظلمت فيها ليبيا وأصبحت دولة حدودية وردت حقوق الليبيين في البحر الأبيض المتوسط”، حسب قوله .

ورأى أن الاتفاقية التركية الليبية اتفاقية رسمية، معتقداً أن كلام المنقوش الأخير وتصريحها الصحفي كان واضح جدًا، مضيفًا “ما نسب سابقًا للوزيرة كان كلامًا غير واضح لأن خروج المرتزقة مطلب رسمي يطالب به كل الليبيين، والمرتزق هو من ليس له قاعدة قانونية يلجأ إليها، وهو أجير أتت به عصابة لاستخدامه، وهذا واضح ويعلمه الليبيين ”.

وقال إن الاتفاقية الليبية التركية تمت تحت ضوء الشمس وأنقذت ليبيا، والحقيقة حكومة الوفاق السابقة حينما حدث الهجوم على طرابلس تواصلت مع كل دول الجوار وكل الدول التي تدعي الديمقراطية وتدعي الحفاظ على الدولة المدنية ودعمت ثورة فبراير”.

وواصل “حيث تواصل المجلس الرئاسي للوفاق وحكومته مع كل الدول من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والجزائر ومع كل الدول لإنقاذ ليبيا من عسكرة الدولة والغزو بالمرتزقة سواء كانوا فاغنرز أو غيرهم”، حسب زعمه .

وذكر أنه “لم تستجب إلا تركيا والاستجابة كانت واضحة، وربما كان هناك دعم أمريكي لهذه الاستجابة، وهي استجابة يثمنها الليبيون في الحاضر والمستقبل وهي في صالح الشعب الليبي وليست ضده، وردت لليبيا حقوقها في البحر الأبيض المتوسط وحافظت على الدولة المدنية” .