أخبار ليبيا 24 تنفرد بنشر تفاصيل إلغاء دبيبة زيارته لبنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مطلع بمطار بنينا الدولي منع هبوط طائرة الوفد الأمني والمراسم التابع لحكومة الوحدة الوطنية في المطار .

المصدر أوضح في اتصال هاتفي وكالة أخبار ليبيا 24 أن الوفد كانت مهمته التنسيق والتجهيز للاجتماع الوزاري المقرر غدا الإثنين بمقر ديوان الوزراء في المدينة، إلا أن سلطات المطار تفاجأت أن الطائرة التي منعت من الهبوط كانت تقل “87” عنصر من الكتائب المسلحة بطرابلس وغالبيتهم من المسلحين .

وأشارت المصادر إلى أن الوفد يضم عناصر من مليشيا غنيوة النواصي ، مضيفة أن العناصر المسلحة رفضت الكشف على وثائقها الثبوتية أو التخلي عن أسلحة كما رفضوا تفتيش حقائبهم وبعض الأجهزة التي يحملونها .

ونوه إلى أن الوفد المسلح طلب استلام صالة كبار الزوار في مطار بنينا التي تشرف عليها القيادة العامة للتمركز فيها بأسلحتهم واستقبال وفد الحكومة الذي كان سيأتي لاحقًا وطلبهم قوبل بالرفض .

وكشف المصدر إلى أن السلطات في المطار تفاجأت بهوية ركاب الطائرة التي كان من المفترض أنها تضم الوزراء ومدراء إدارات في الحكومة، كما كان منسقًا وفق الكشف المرسل من مطار معيتيقة وليس عناصر مسلحة تحت مسميات مختلفة، المصدر أوضح إن هذا الأمر أثار حفيظة رجال الأمن بالمدينة.

وأشار إلى أنه تم إلغاء زيارة عبدالحميد الدبيبة المقررة غدًا، على خلفية التصريحات الاستفزازية الأخيرة التي صدرت عن الدبيبية عند لقائه ببعض منتسبي الجماعات الإرهابية من مدينة بنغازي ودرنة .

والتي أكد فيها الدبيبة بضرورة إعادة بنغازي إلى حضن الوطن، في إشارة إلى تخليصها من قبضة قوات الجيش والشرطة التي تمكنت من قتال ومطاردة بعض العناصر الإرهابية والتي فرت إلى طرابلس .

وفي ذات السياق، تجمع عدد المحتجين داخل مطار بنينا احتجاج على زيارة الدبيبة لبنغازي، وطالب المحتجون – بحسب مصادر مطلعة لأخبار ليبيا 24 – الدبيبية بالاعتراف بدور قوات الجيش في محاربة الإرهاب، مشددين على ضرورة إخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها التركية، فورًا .

كما طالب المحتجون “رئيس الحكومة بالاعتذار عن وصفه مدينة بنغازي بأنها مدينة خارجه عن الوطن” .