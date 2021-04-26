واصفًا تركيا بـ”الشقيقة” دراه: تركيا ساعدتنا في بناء قواتنا وحربنا ضد حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة، عبدالهادي دراه، أن الاتفاقية الليبية التركية من ضمن بناء الجيش الليبي، مضيفاً أن تصريحات وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش كانت عن خروج المرتزقة فقط .

دراه ذكر – في تصريحات أمس السبت على قناة الجزيرة القطرية – “المنقوش عندما تحدثت عن خروج المرتزقة، حددت تحديدًا خروج المرتزقة، ونحن ليس لدينا مقاتلون أتراك على الأرض”.

وتابع “النقطة الأهم أنه إذا كانت كل دولة تحدث فيها حروب تلغي الاتفاقيات السابقة، فاتفاقيتنا مع تركيا اتفاقية دولية معتمدة باعتراف الأمم المتحدة والعالم، هم خبراء عسكريون في مجال التقنية والمعدات، وليسوا مقاتلين”.

وأكد على أنه يستبعد أن تكون الاتفاقية التركية مقصودة من كلام المنقوش، مُبررًا بأن الاتراك ليسوا مرتزقة مثل الروس والفاغنرز والجنجويد الموجودين في ليبيا، حسب قوله .

وأضاف “حديث الوزيرة تم تأويله بشكل آخر، بالإضافة إلى ما تحدث عنه المشري رئيس مجلس الدولة عندما ذكر إن الحكومة الحالية مؤقتة، حكومة وحدة وطنية وليس من صلاحيتها إنهاء اتفاقيات أو عقد اتفاقيات”.

وأكمل “كل ذلك يصب في أن الأتراك هم من دعموا الشعب الليبي في السابق وفي الوقت الحالي واتفاقية تركية هي اتفاقية معتمدة ورسمية”.

ونفى ما يتردد بشأن وجود مرتزقة سوريين في ليبيا أتت بهم تركيا، قائلاً “أتحدى أي شخص في أي دولة أو منظمة دولية أن يأتي لمنطقة العمليات ويجد فيها أي مرتزق من أي دولة أو جنسية تركي أو سوري أو جزائري”.

وأردف “ليس لدينا إلا أبطالنا وأبناء الشعب الليبي فنحن ليس لدينا مرتزقة، والعالم يعرف هذا الشئ وأن من في منطقة عمليات سرت الجفرة كلهم من أبناء الشعب والجيش الليبي والقوة المساندة له”، حسب زعمه .