حملة أمنية موسعة على مذابح المواشي داخل مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر
شنت دوريات مركز بنغازي المركز التابع لجهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الأحد، حملة أمنية موسعة على مذابح المواشي داخل مدينة بنغازي.
وقال رئيس مركز بنغازي المركز، الرائد خميس الشيخي، في صريح لمكتب الإعلام، اليوم الأحد، جرى خلال الحملة التفتيش على جميع السلخانات وأماكن المخصصة لذبح المواشي داخل نطاق بلدية بنغازي، من حيث النظافة وسلامة الإجراءات القانونية اللازمة لمزاولة المهنة وفق للقوانين المعمول به.
الشيخي نوه إلى أنه تم في الفترة الماضية الإشراف على متابعة صيانة عدد كبير من مذابح داخل المدينة، وضبط المخالفين وتحديد الضوابط المنظمة لعمل داخل المذابح من شروط صحية وقانونية وأنشاء وإجراءات قانونية .
وأكد أنه “سيتم متابعة على فترات متتالية تشمل كل الإجراءات والتدابير اللازمة وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، مضيفًا أنه تم اتخاذ أقصى العقوبات لمنع الاستغلال والتجاوزات غير القانونية والصحية” .
أضف تعليقـك