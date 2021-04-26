بالفيديو | شاهد كيف يستقبل أهالي الكفرة الشهر بالكريم

أخبار ليبيا 24 – تقارير

رمضان في مدينة الكفرة هذا العام أخف وطأة من رمضان العام الماضي عشرين عشرين .

سكان المدينة هذا العام تعايشوا مع الوباء والتزموا بالتدابير الوقائية، وذلك بالتزامن مع انخفاض نسبة الوفيات والإصابات.

وقال الناطق باسم لجنة مكافحة وباء كرونا في الكفرة عبد الله سليمان إن رمضان ألفين وواحد وعشرين مختلف كلياً عن رمضان الماضي: كانت المساجد مغلقة هنا في الكفرة ولا توجد صلاة التراويح بعكس هذا العام، لافتًا إلى أنه هذا العام تقريباً الأمور عادت بشكل طبيعي جداً.

سليمان تابع أنه ما شجع الناس هذا العام هو كثرة حالات الشفاء وقلة الوفيات داخل المدينة، منوهًا إلى أنه آخر إحصائية أفصحت عن حالتين فقط نشطة داخل البلدية .

هذه الأرقام والإحصائيات تبعث كثيرًا من الاطمئنان في نفوس أهل المدينة، ولكن لن يتخلي الأهالي عن التدبير الوقائية فيما يخص الازدحام، والتباعد الاجتماعي، وأيضا فيما يخص متابعة الوقاية داخل المساجد.

ويقول المواطن عادل حبيب “العام الماضي الناس كانت متخوفة من المرض، ولكن الآن الحمد لله الناس حاولت التعايش مع الفيروس والأمر أصبح طبيعي ولكن يجب أخذ الحذر والواجب” .

ومن جهته، أكد الناشط الأعلامي من الكفرة أحمد العريبي “العام الماضي كان هناك تخوف كبير من للمواطن داخل المدينة، بعكس هذا العام ، والأهالي الآن بدؤوا بالتعايش مع الوضع وأخذ الاجراءات الاحترازية.

ويأمل أهالي الكفرة أن يستمر تحسن الوضع الوبائي في مدينتهم، وبالتالي عودة الحياة الطبيعية بشكلٍ أمن ومنتظم ومستقبل أفضل بالمدينة الكبرى .