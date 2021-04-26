صنع الله يبحث تأثير الأزمة المالية على إنتاج شركة الخليج العربي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط برئيس وأعضاء لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، فضل الله احتيته، وأشرف العبار، وفرج المشاي، وأبو بكر بن عامر.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم مناقشة كافة التحديات التي تواجهها شركة الخليج العربي للنفط.

واستمع صنع الله لشروح وافية عن الوضع الحرج الذي تمر به الشركة على جميع المستويات، الفنية والخدمية والصحية وغيرها من العراقيل الأخرى التي تعيق أعمال الشركة، وتعزى هذه المشاكل إلى تراكم الديون، حيث أنها قامت طوال الفترة الماضية بالاستمرار في عمليات الإنتاج، بعد وعود عديدة من الجهات المعنية بالدولة بتسييل الميزانيات، في حين أنها لم تتسلم أي مبالغ مالية منذ سبتمبر الماضي.

والجدير بالذكر أن الشركة قد حققت مستويات إنتاج تجاوزت الــ “315,000.00” برميل يومياً، ولأول مرة منذ 9 سنوات.

وعلّق صنع الله في هذا الصدد قائلاً ” لقد اصبح الوضع حرج جداً ، وقد القى تأخر تسييل الميزانيات الضرورية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بظلاله على أداء معظم الشركات، فلقد بدأت مستويات الانتاج ببعض المواقع بالتدني بسبب عدم توفر المواد التشغيلية الأساسية، كما ان هناك ما قيمته 11,000 بند تخزيني من العناصر التشغيلية الاساسية غير موجودة، كالزيوت وقطع الغيار، بالإضافة الى تردي كافة الخدمات بمختلف المواقع النفطية ، من نقص مياه الشرب، عدم توفر سيارات الإسعاف، تدني الخدمات الصحية بالكامل للعاملين بالقطاع وأسرهم، والحال نفسه بالحقول والموانئ النفطية والمنصات البحرية.

وأضاف قائلاً ” أن وضع الشركة الحرج يحتاج إلى التدخل العاجل والسريع وتسييل الميزانيات التي تحتاجها، للمحافظة على مستويات الإنتاج “.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة بأن إجمالي إنتاج الشركة يعادل 25% من الإنتاج الكلي بالقطاع، وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، والعائد يعود بالكامل للدولة الليبية.