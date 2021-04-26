“حكماء مرزق” أفواج التشادين النازيحين بدأت بالتوافد للمدينة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب مجلس حكماء وأعيان مدينة مرزق، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، بسرعة تأمين الحدود الجنوبية مع الجارة تشاد.

يأتي ذلك في ظل توتر تشهده تشاد، منذ الثلاثاء الماضي، عقب مقتل رئيسها إدريس ديبي، خلال اشتباكات مع المتمردين شمالي البلاد، ونزوح الآلاف من التشاديين إلى جنوبي ليبيا.

وقال مجلس حكماء وأعيان مدينة مرزق في بيان اطلعت أخبار ليبيا 24 إنه سبق وأن حذر من نزوح التشاديين التي بات واقعا على الأرض فقد بدأت أفواج النزوح إلى مناطق “أم الارنب ومدينة مرزق” علما بأن المدينة وما جاورها تعد خارج نطاق الدولة الليبية، والدليل على ذلك خروج تلك الجموع من المعارضة التشادية إلى عمق دولة تشاد بكل سهولة .

ومن جهته، قال رئيس مجلس حكماء وأعيان مرزق الشيخ سليمان أبو الخيرات، “نطالب الحكومة والمجلس الرئاسي بسرعة تأمين الحدود الجنوبية مع دولة تشاد بعد التطورات الأخيرة فيها، وحماية الجنوب الليبي”.

أبو الخيرات أضاف “عقب التوترات التي شهدتها دولة تشاد، نزح آلاف من مواطني الأخيرة إلى مدينة مرزق ومنطقة أم الأرانب (جنوب ليبيا) باعتبارها الأقرب لهم”.

وأشار إلى أن “النازحين من تشاد يدخلون إلى ليبيا بالتعاون مع بعض قبائل التبو الليبية”.

والسبت، حمل مجلس حكماء وأعيان مرزق في بيان، الحكومة الليبية “مسؤولية التأخر في فرض الأمن بالمنطقة وتأمين الحدود الجنوبية”.