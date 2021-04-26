القويري لـ«الدبيبة»: الحل ليس في التصعيد وتأزيم الوضع «اللي فينا مكفينا»

خاطب عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الحل ليس في التصعيد وتأزيم الوضع، قائلا في الوقت نفسه: «اللي فينا مكفينا».

وقال القويري، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “السياسة أن تجتمع مع خصمك ومع من تختلف معه لتسمعه وجهة نظرك ومطالبك وجها لوجه لا أن تغلق في وجهه الباب”.

وأضاف رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة “هل أنا راض عن قرارات وتصرفات الحكومة ورئيسها؟ أكيد لا”.

وتابع “الحل ليس في التصعيد وتأزيم الوضع اللي فينا مكفينا بل في كبح ادرينالين السلطة وتأثيره على معاليهم في حكومة الوحدة الوطنية”.

وأكد أمس الأحد، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي غداً الاثنين.

وقال «حمودة» في بيان، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تعلن عن “تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي الاثنين. على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن”.

وكان «حمودة» قد صرح في وقت سابق أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيجري الاثنين زيارة لبنغازي مع وزراء الحكومة، وأنه سيزور المناطق المتضررة من الحرب في المدينة ببنغازي وسيعقد اجتماعا لحكومته بالمدينة.