«الفارسي»: نسعى لتكوين فريق للضغط من أجل إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات

أكدت أم العز الفارسي عضو ملتقى الحوار السياسي، أن الملتقى عقد الجلسة الثالثة بين عدد من الأعضاء المستقلين، في محاولة جادة لتكوين فريق تواصل مع كل الأطراف للضغط من أجل إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقالت الفارسي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في محاولة لبث الروح الليبية في ملتقى الحوار السياسي، عقدت الليلة الجلسة الثالثة بين عدد من الأعضاء جلهم من المستقلين في محاولة جادة لتكوين فريق تواصل مع كل الأطراف والضغط من أجل إقرار القاعدة الدستورية للمضي قدما لانتخابات ديسمبر”.

وأضافت “تم البحث في متابعة خارطة الطريق وتقييم أداء السلطة التنفيذية المسماة في اجتماعات جنيف، والبحث في المختنقات التي من شأنها إعاقة الاستقرار والسلام”.