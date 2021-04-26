لغايات انتخابية.. «باشاغا ومعيتيق» يتسابقان على الظهور في مسابقات «حفظ القرآن»

لأغراض انتخابية ودعائية وفق مراقبين ومتابعين للشأن الليبي، ظهر كل من أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، وفتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق السابقة، في مسابقة ليبيا لحفظ القرآن الكريم، حيث كرم أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، الفائزين في مسابقة ليبيا لحفظ القرآن الكريم، وقال: “بدعوة كريمة من المشرفين والمنظمين “لمسابقة ليبيا لحفظ القرآن الكريم ” في هذا الشهر المبارك ، كان لي شرف مواكبة الحفل الختامي الذي تم خلاله إعلان النتائج النهائية للمسابقة” وفق قوله.

أضاف معيتيق على حسابه بـ”فيسبوك”: “كان لي شرف تكريم بعض الأساتذة الفضلاء الساهرين على تدريس تجويد القرآن الكريم وترتيله. كانت هذه المسابقة التى جمعت أبناء وطلبة بلادنا الحبيبة ليبيا بشرقها و غربها و جنوبها ترسيخا لوحدة شعبنا الأبي ووحدة ترابه في هذه الأيام المباركة” على حد تعبيره

وواصل: “نعم لقد مثلت هذه المسابقة الطيبة مناسبة لمزيد ترسيخ روح الألفة والتحابب بين أبناء الشعب الليبي الواحد على امتداد عشرة أيام من شهر الرحمة عاش فيها الطلبة من كل أنحاء ليبيا مجتمعين، آمنين، سالمين وقد أدركوا أن ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم، وبمثل هذه المناسبات، وبمثل هذه الروح الإيجابية العالية، يحق لنا جميعا أن نأمل في غد أفضل لبلادنا، أجدد عبارات الشكر للمنظمين والمشاركين وأجمل التهاني للفائزين، وأعاد الله هذا الشهر المبارك على بلادنا بالأمن والوحدة والاستقرار” وفق قوله.

وغرد “باشاغا” على تويتر قائلاً: “بدعوة كريمة من جمعية بشائر قصر الخير، تشرفت مساء الأحد رفقة كوكبة من المشايخ والعلماء الأجلاء بافتتاح فعاليات مسابقة البشائر لحفظ وتلاوة القرآن الكريم على مستوى ليبيا، خالص الشكر للجنة المنظمة وتمنياتنا لجميع المتسابقين التوفيق والسداد” وفق قوله.