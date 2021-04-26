بعد استكمال الصيانة.. إعادة تشغيل آبار بحقل أبو الطفل

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز، إعادة تشغيل البئر A85 والبئر A88 بحقل أبو الطفل النفطي بعد استكمال أعمال الصيانة بهما.

وقالت الشركة، إنه وبعد توقف عمليات إنتاج النفط للبئر A85 بحقل أبو الطفل وذلك نتيجة لزيادة في كميات الماء وصلت إلى حوالى 89%wc (NO FLOW)، تم إجراء عمليات الرفع بالنيتروجين وتسجيلات السرود الكهربائية لأول مرة في الحقل بواسطة تقنية (E – COIL) الرفع بالنيتروجين والتسجيلات السرود الكهربائية في نفس اللحظة (PLT) لتحديد الطبقات المنتجة للزيت والماء والغاز بنجاح، وبعد عمليات التقييم تم عزل الطبقات المنتجة للماء وإعادة تدفق البئر بشكل طبيعي بقدرة إنتاجية بـ 1161 برميل زيت يومياً، وانخفاض كميات الماء بنسبة 3% تقريباً، وضغط راس البئر 1283 PSIG/ ونسبة الغاز 3039SCF/BBL، وعلى خانق “64/32 تم اختبار البئر.

كما أضافت الشركة أنه تم أيضا تم إعادة تثقيب البئر A88 بنجاح بقدرة انتاجية تقدر بــ 4378 برميل يومياً، ضغط راس البئر 1191PSIG، ونسبة الماء 0.461 %، ونسبة الغاز 4.835 mmscf/day وعلى خانق “64/48 تم اختبار البئر، وللعلم قبيل هذه العملية كان إنتاج البئر 230 برميل يومياً، والخانق “64/60 وضغط راس البئر 313PSIG.