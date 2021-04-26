طقس ليبيا: تنبيهات هامة وقوية.. موجة حارة وارتفاع كبير للحرارة بهذه المناطق

اشارت تقارير عن حالة الطقس في ليبيا إلى تأثر مناطق غرب البلاد بداية من اليوم الاثنين بصعود كتلة هوائية ساخنة ناتجة عن تعمق الهواء البارد نحو حوض البحر المتوسط الغربي مع تأثير منخفض جوي صحراوي متمركز على الصحراء الجزائرية ويتحرك تدريجيا نحو البحر.

وبحسب التقارير الصادرة عن خبراء الارصاد، فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع ملحوظ وكبير خلال الأيام القادمة على أغلب مناطق البلاد وخاصة على المناطق الغربية .

موجة حر منتظرة خلال الأيام القادمة على بعض مناطق الشمال الغربي وخاصة على المناطق الجبلية والداخلية مع أرقام أربعينية منتظرة .

ويتوقع خبراء الارصاد أن يصاحب إرتفاع درجات الحرارة نشاط ملحوظ في سرعة الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية على مناطق الشمال الغربي نهار الغد ويوم الثلاثاء مما تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق .

وتكون درجات الحرارة المتوقعة ظهيرة اليوم الاثنين يتوقع أن تتراوح مابين 30°_ 39° على أغلب مناطق الشمال الغربي ويتركز الإرتفاع على مناطق سهل الجفارة ، في حين تكون درجات الحرارة دافئة يوم الغد على مناطق شرق طرابلس ولا تتجاوز 28° .

في حين تكون ساخنة اليوم الاثنين على مناطق الجنوب الغربي وتصل إلى 38° على المناطق الحدودية ، في حين تكون معتدلة إلى دافئة على بقية مناطق البلاد وتتراوح مابين 17°_ 34° .

ويتوقع الخبراء أن تسجل درجات الحرارة إرتفاع إضافي يوم الثلاثاء على أغلب المناطق الغربية مع أجواء صيفية ساخنة بشكل ملحوظ وتتراوح مابين 32°_ 40° على طول مناطق الشمال الغربي .

وتكون أقل إرتفاع على المناطق الوسطى والجنوبية وتتراوح عموما مابين 31°_ 39° ، في حين تسود أجواء دافئة على مناطق الشمال الشرقي وتتراوح بشكل عام مابين 25°_ 30° .

كما يتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجع واضح يوم الإربعاء على مناطق الساحل الغربي .

وبحسب التقارير، يكون هذا التراجع طفيف ومؤقت على المناطق الداخلية حيث تتحول الرياح إلى شمالية وشمالية غربية على ساحل غرب طرابلس ومناطق الجبل .

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال ظهيرة يوم الإربعاء تتراوح مابين 24°_ 35° ، في حين تستمر درجات الحرارة مرتفعة على ساحل شرق طرابلس وبني وليد وابوقرين وأبونجيم والمناطق المحيطة بسرت وتتراوح مابين 38°_ 44° .

واشار الخبراء إلى أن مناطق الجنوب حيث تسود أجواء ساخنة مع درجات حرارة مرتفعة وتتراوح مابين 35°_ 40° ، وتكون أقل إرتفاع على باقي مناطق البلاد وتتراوح مابين 30°_ 37° .

تنبيهات هامة:

ونبه خبراء الارصاد إلى أن درجات الحرارة المذكورة هي في الظل ، في حين من المتوقع أن تكون أعلى بكثير تحت أشعة الشمس المباشرة.

كما نبه الخبراء إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة ” الظهيرة “.

وذكر التقرير إلى أن مؤشرات مبدئية على إرتفاع ملحوظ منتظر في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة من جديد على أغلب المناطق الغربية مع درجات حرارة قد تصل إلى 43° في بعض المناطق .

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