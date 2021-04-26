مديرية أمن بنغازي: ضبط تشكيل عِصابي لسرقة السيارات وتهريبها إلى السودان

ليبيا – ضبطت مديرية أمن بنغازي تشكيلًا عِصابيًا خطيرًا لسرقة السيارات وترحيلها للجنوب ومنه لخارج ليبيا، في عملية معقدة تتم بالتواطؤ مع المتخاذلين.

المديرية أوضحت في بيان صدر عنها تابعته صحيفة المرصد أن التشكيل جعل كافة معارض السيارات وتلك الموجودة في الشوارع، سواء يقودها المواطنون أو المتوقفة على جوانب الطرق هدفًا لسرقاته. مبينًا أن بداية قصة الإيقاع بالتشكيل بدأت بعد ورود بلاغ لمركز شرطة الحدائق حول واقعة سرقة مركبة.

وأضاف البيان: إن شخصًا تم ضبطه بناء على البلاغ متهم في قضية سرقة سيارة ضابط برتبة عميد بالقوات المسلحة، ولكونه من ذوي السوابق تمت إحالته إلى وحدة تحريات مدير الأمن، وبعد التحقيق معه ومواجهته بعدة دلائل ومقاطع فيديو لكاميرات مراقبة وباستدراجه بعدة طرق أقر واعترف.

وأوضح البيان أن المتهم اعترف بسرقة مجموعة كبيرة من السيارات، منها 15 خلال العام الحالي فقط، وأدلى بمعلومات عن شريكه في السرقة ومكان وجوده، ليتم إعداد كمين محكم له والقبض عليه من قبل وحدة تحريات المديرية، ليعترف المتهمان بنقل السيارات المسروقة إلى مدينة الكفرة ومن ثم بيعها في السودان.

وتطرق البيان لوجود شريك ثالث للمتهمين مقيم في مدينة الكفرة تم استدراجه لمدينة بنغازي حتى تم القبض عليه قبل أن يصل للمدخل الغربي للمدينة، ليعترف بنقل السيارات التي تصله إلى الثلث الحدودي مع السودان، مؤكدًا إقرار الـ3 بأسماء من يعاونهم من المتخاذلين وبجرائم أخرى التحقيق فيها جارٍ، وسيلقى القبض على مرتكبيها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية