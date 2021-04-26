«بعيو»: ليبيا تحتاج عقلاً خليطاً من خيال شاعر وحسابات تاجر وجرأة مغامر

أكد محمد بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، أن «شهر العسل» قد انتهى، مشيرا إلى أن المجابهة الحقيقية مع تحديات الواقع قد بدأت.

وقال بعيو، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “انتهى شهر العسل وبدأت المجابهة الحقيقية مع تحديات الواقع، وهذا يحتاج حنكةٍ كبيرة وحكمةٍ أكبر”.

وأضاف “ما دامت أطراف الصفقة تتربص ببعضها فالآتي أصعب. لتفهم ليبيا تحتاج عقلاً خليطاً مِن خيال شاعر، وحسابات تاجر، وجرأة مغامر”.

وأكد أمس الأحد، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي غداً الاثنين.

وقال «حمودة» في بيان، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تعلن عن “تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي الاثنين. على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن”.

وكان «حمودة» قد صرح في وقت سابق أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيجري الاثنين زيارة لبنغازي مع وزراء الحكومة، وأنه سيزور المناطق المتضررة من الحرب في المدينة ببنغازي وسيعقد اجتماعا لحكومته بالمدينة.