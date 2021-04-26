الحداد يكلف كتيبة حطين بفتح وتأمين الطريق الساحلي من مصراتة وحتى سرت

ليبيا – كلف رئيس أركان الوفاق محمد الحداد كتيبة حطين التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بفتح وتأمين الطريق الساحلي من مصراتة وحتى سرت.

ووفقًا لقرار يحمل الرقم 147 لعام 2021 تم تسريبه بحسب وكالة إرم للأنباء تابعته صحيفة المرصد، فقد خوّل الحداد الكتيبة كامل الصلاحيات في سبيل ضبط الأمن بالطريق الساحلي والأهداف الحيوية الواقعة في نطاق التكليف، والرد بقوة على كل من يسعى إلى نشر الفوضى ويرفض الأوامر ولا يتقيد بالتعليمات.

وألزم القرار الكتيبة بفتح وتأمين الطريق الساحلي بإحالة كشف أسبوعي بنقاط التمركز المحددة والتحركات إلى إدارة العمليات، ومنع عبور أي قوة عسكرية من دون كتاب رسمي صادر عن الحداد، مع تسهيل الأمور للمكلفين من قبله وعدم التدخل بعملهم أو تفتيشهم، لما قد تقتضيه تكليفاتهم بمهمات سرية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية