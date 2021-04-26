“الأوقاف” تبحث سبل توفير اللقاح للحجاج الليبيين هذا العام

عقد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني، اجتماعا مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، لبحث الخطوات الواجب اتخاذها بشأن توفير اللقاح لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.

وشدد العباني خلال الاجتماع على ضرورة وضع الحجاج الليبيين ضمن أولويات خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتوفير التطعيمات اللازمة في وقتها.

وأكد الدكتور بدرالدين النجار، أن إجراءات تطعيم الحجاج الليبين ستكون ميسرة في حال تم التأكيد على الاشتراطات الصحية المبكرة، لتحديد نوع اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية، على أن يتم مخاطبة الجهات المسؤولة في بلاد الحرمين لمعرفة التعليمات الصحية والفنية.

وأوضح النجار، أنهم بصدد التواصل مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية؛ لمعرفة الرأي الفني، وأخذ الاستشارات اللازمة للوصول إلى القرار المناسب، واتخاد الترتيبات المتبعة لموسم الحج.

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