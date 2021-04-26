«الأرصاد الليبية»: اعتدال في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار في «غات»

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب مناطق شرق ليبيا بينما تميل للارتفاع على مناطق غرب ليبيا ليشمل اليومين القادمين اغلب المناطق مع رياح نشطة نسبيا مثيرة للأتربة والغبار.

قال “المركز” في بيان: “السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق، و درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-37) مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد على اغلب المناطق وتنخفض يوم الأربعاء على مناطق الساحل الغربي”.

أضاف “المركز”: “السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا ومن المتوقع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكرعلى أقصى الساحل الشرقي، و السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة خاصة على غات قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية”.