صنع الله من بنغازي: ماضون في تنفيذ مشاريع مؤسسة النفط في المدينة

ليبيا – أكد رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله مواصلة دعم تنفيذ مباني المؤسسة ومركز الصيانة والخدمات النفطية التابعة لها في مدينة بنغازي.

بيان صحفي أصدرته المؤسسة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن تأكيد صنع الله جاء خلال اجتماع عقده في المدينة مع رئيس فريق مشروع إنشاء المباني بالمؤسسة يوسف عبد الهادي، ورئيس فريق مشروع إنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات النفطية فتحي سعيد، بحضور أعضاء الفريقين.

وأوضح البيان أن صنع الله اطلع خلال الاجتماع على ما تم من إجراءات وآخر المستجدات فيما يخص المشروعين، فيما تم استعراض التحديات والصعوبات التي تعرقل سير تنفيذهما والحلول المناسبة لتجاوزها، مشددًا على أن المؤسسة ستقدم الدعم اللازم لتحقيق المستهدفات وتنفيذ وإنجاز هذه المشاريع الحيوية.

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