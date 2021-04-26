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وصول نحو 19 ألف طن من حبوب القمح إلى ميناء بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبلت أرصفة الميناء سفينة نقل الحاويات ڤكتوريا أل، التابعة للوكيل الملاحي شركة الشواطئ الذهبية وعلى متنها مائة وتسعة وسبعين حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وبحسب نشرة إدارة الميناء، فقد وصلت سفينة نقل الحبوب قانو صايا، التابعة للوكيل الملاحي شركة الربان العالمية وعلى متنها اثنا عشر ألف وستمائة وخمسة وتسعين طنًا من حبوب القمح، إلى جانب وصول السفينة إسلان دي للوكيل الملاحي شركة الافق اللامع وعلى متنها خمسة آلاف وثمانمائة وعشرة أطنان من حبوب القمح.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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