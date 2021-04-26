«لجنة الحكومة» تناقش توصيات «النواب» حول مشروع الميزانية

عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2021، اجتماعها الأول يوم الأحد، بديوان وزارة المالية، لمناقشة توصيات مجلس النواب حول مشروع الميزانية.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية: “ترأس الجلسة وزير المالية وعضوية كلاً من: وزير المواصلات، وزير التخطيط، وزير الحكم المحلي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي «عبر الدائرة المغلقة»، وبحضور كلاً من/ رئيس اللجنة المالية ومدير إدارة الميزانية ومدير المكتب القانوني بالوزارة ومدير مكتب الوزير”.

وأضاف البيان “استعرضت اللجنة ما جاء في كتاب مجلس النواب من توصيات حول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021م، وناقشت التوصيات الواردة فيه وأبدت مجموعة من الملاحظات حول التعديلات المشار اليها وجاري العمل على استكمال دراسة التوصيات”.

وتابع “ناقشت اللجنة النقاط بشيء من التفصيل والاستماع لوجهة نظر الوزراء في تقديرات الأبواب والملاحظات والتوصيات الواردة من مجلس النواب”.

واستطرد “في الختام تم الاتفاق على استكمال التواصل خلال الأيام القادمة لوضع الإطار النهائي لشكل مشروع الميزانية العامة في الموعد المحدد”.