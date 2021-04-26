اجتماع وزاري في «المالية» لاستعراض توصيات مجلس النواب حول مشروع الميزانية

شهدت وزارة المالية اجتماعا للجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة؛ لاستعراض ما جاء في كتاب مجلس النواب من توصيات حول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021.

وتناولت اللجنة، التي انعقدت للمرة الأولى، أمس الأحد، توصيات النواب وأبدت مجموعة من الملاحظات حولها، وجارٍ العمل على استكمال دراسة التوصيات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وناقشت اللجنة النقاط بالتفصيل، وعرض الوزراء وجهات نظرهم في تقديرات الأبواب والملاحظات والتوصيات الواردة من مجلس النواب.

واتفق على استكمال المناقشات خلال الأيام المقبلة لوضع الإطار النهائي لشكل مشروع الميزانية العامة في الموعد المحدد.

ويرأس اللجنة وزير المالية، وتضم وزراء المواصلات والتخطيط والحكم المحلي والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير التخطيط وياسين محمد الأبيض.

ويوم الثلاثاء الماضي، صوت أعضاء مجلس النواب «بالأغلبية» على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفقًا لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.

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