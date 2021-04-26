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“أم العز الفارسي”: نعمل لأجل إقرار القاعدة الدستورية والمضي قدما إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت أستاذة العلوم السياسية المشاركة في الحوار السياسي الليبي الدكتورة أم العز الفارسي، عن عقد الجلسة الثالثة بين أعضاء الحوار وأغلبهم من المستقلين.

وأوضح الدكتورة أم العز الفارسي، أن الجلسة، بحثت إمكانية تكوين فريق يتواصل مع كل الأطراف والضغط من أجل إقرار القاعدة الدستورية للمضي قدما إلى الانتخابات المقبلة في ديسمبر.

وأضافت عضو الحوار السيساي، أن الجلسة بحثت أيضا خارطة الطريق وتقييم أداء السلطة التنفيذية المسماة في اجتماعات جنيف، والبحث في المختنقات التي من شأنها إعاقة الاستقرار والسلام.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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