“أم العز الفارسي”: نعمل لأجل إقرار القاعدة الدستورية والمضي قدما إلى الانتخابات

أعلنت أستاذة العلوم السياسية المشاركة في الحوار السياسي الليبي الدكتورة أم العز الفارسي، عن عقد الجلسة الثالثة بين أعضاء الحوار وأغلبهم من المستقلين.

وأوضح الدكتورة أم العز الفارسي، أن الجلسة، بحثت إمكانية تكوين فريق يتواصل مع كل الأطراف والضغط من أجل إقرار القاعدة الدستورية للمضي قدما إلى الانتخابات المقبلة في ديسمبر.

وأضافت عضو الحوار السيساي، أن الجلسة بحثت أيضا خارطة الطريق وتقييم أداء السلطة التنفيذية المسماة في اجتماعات جنيف، والبحث في المختنقات التي من شأنها إعاقة الاستقرار والسلام.

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